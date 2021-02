Unfallsachverständiger sucht Ursachen von Verkehrsunfällen

Am frühen Morgen kam es zu einem schweren Verkehrsunfall bei Hollstadt im Landkreis Rhön-Grabfeld. Ein Lkw mit Muldenanhänger ist durch die Leitplanke gekracht und eine Böschung hinuntergefahren. Der Fahrer wurde am Rücken schwer verletzt. Rettungskräfte haben ihn ins Krankenhaus gebracht. Kurze Zeit später trifft Philipp Göpfert am Unfallort ein. Als Unfallsachverständiger soll der 36-Jährige jetzt die Ursache klären.

Erste Ermittlungsergebnisse

Ein Polizeibeamter schildert Philipp Göpfert erste Ermittlungsergebnisse: "Der Lkw war bereits am Schlingern und Null-Zwei ist dann nach rechts an die Leitplanke ausgewichen." "Null-Zwei“ ist im Polizei-Jargon die Bezeichnung für das entgegenkommende Fahrzeug. Der Fahrer ist bei dem Ausweichmanöver unverletzt geblieben, obwohl er mit seinem Kleinbus gegen den Lkw-Anhänger geprallt ist. Die Polizei sperrt die Staatsstraße ab.

Analyse des Unfalls

Philipp Göpfert reibt mit seiner Schuhsohle auf der Fahrbahn. Dabei stellt er fest, dass sie stellenweise vereist ist. Er macht zahlreiche Fotos vom Unfallort. Dann vermisst er die Unfallstelle. Mit einem Laser-Entfernungsmesser ermittelt er beispielsweise, dass der Lkw 45 Meter die Böschung hinuntergefahren ist. Die Leitplanke wurde auf 35 Meter Länge stark verbogen. Mit seinen Daten fertigt er eine Skizze an.

Zahlreiche Fotos für 3-D-Darstellung des Unfallortes

Während Philipp Göpfert weitere Daten sammelt, beginnen die Bergungsarbeiten am Lkw. Ein Abschleppdienst zieht ihn mit einer Stahlseilwinde aus dem Acker. Philipp Göpfert montiert eine kleine Kamera auf ein Hochstativ. Damit läuft er die Unfallstelle systematisch ab. Die Kamera macht dabei zwei Fotos pro Sekunde. Somit erhält Philipp Göpfert rund 800 Bilder aus verschiedene Perspektiven vom gesamten Unfallort. Daraus soll später eine 3-D-Darstellung entstehen.

Unfall-Fahrzeug wird in Sicherstellungshalle genauer untersucht

Am nächsten Tag geht die Ermittlungsarbeit weiter. Der Unfallsachverständige fährt zu einer Sicherstellungshalle des Abschleppdienstes. Dort steht nun der verbeulte Unfall-Lkw mit seinem Anhänger. Philipp Göpfert nimmt die Reifen und die Bremsanlage genau unter die Lupe. Außerdem testet er die Lenkung. Er sucht nach Mängeln, die den Unfall verursacht haben könnten. Nach einer Stunde ist er damit fertig. Der studierte Diplom-Ingenieur für Fahrzeugtechnik konnte keine sogenannten "unfallbegünstigenden technischen Mängel“ feststellen.

Auswertung der Daten erfolgt hauptsächlich am Computer

In seinem Schweinfurter Büro beginnt Philipp Göpfert mit der Auswertung. Der Computer hat ihm aus den Fotos eine 3-D-Darstellung des Unfallortes gerechnet. Per Computermaus kann er sich darin frei bewegen und sich alles aus verschiedenen Perspektiven betrachten. „Ich kann mir die Unfallstelle auch aus der Vogelperspektive anschauen. So sehe ich jetzt den Spurenverlauf des Lkw viel besser, als es mir vor Ort an der Böschung möglich war.“

Ergebnisse der Unfalluntersuchung erhält die Staatsanwaltschaft

Die Unfallursache kann er mit den gesammelten Daten genauestens ermitteln. Das Gesamtergebnis darf er aber nur der Staatsanwaltschaft mitteilen. Diese ist sein Auftraggeber und entscheidet, ob es für den Lkw-Fahrer noch ein juristisches Nachspiel gibt.