Unfallopfer von Obertraubling liegt weiter auf Intensivstation

Am Wochenende ist in Obertraubling ein Familienvater von einem Auto angefahren und mitgeschleift worden. Der 42-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er immer noch auf der Intensivstation liegt. Der Unfallverursacher war zunächst geflüchtet.