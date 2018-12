Unfallkommission Miesbach: Kampf gegen Unfall-Schwerpunkte

Die Unfallkommission des Landkreises Miesbach ist weiterhin bemüht, diverse Unfalllschwerpunkte im Landkreis Miesbach zu entschärfen. Im Landkreis Miesbach gibt es über 20 neuralgische Stellen, an denen eine Unfallhäufung zu verzeichnen ist, wie die Auswertung der Jahre zwischen 2015 und 2018 zeigt.

Handlungsbedarf an den Bundesstraßen B 307 und B 318

So sorgen z.B. in Agatharied Linkseinbieger von der MB 21 in die B 307 immer wieder für Unfälle. Auch entlang der B 318, am Potzenberg und im Bereich Müller am Baum sieht die Unfallkommission Handlungsbedarf.

Neue Schilder an der Sudelfeldstrecke

Eigenständig entscheiden kann die Kommission über Tempolimits, Überholverbote, Ampelschaltungen oder Vorfahrtsregelungen. Als nächste Maßnahme werden im Frühjahr 2019 auf der Sudelfeldstrecke, die bei Motorradfahrern sehr beliebt ist, Tafeln aufgestellt, die den Kurvenverlauf der Straße darstellen.

"Einfache Maßnahmen helfen aber oft nicht mehr, dann muss baulich etwas geschehen", hieß es nun bei der Vorstellung des jüngsten Untersuchungsberichtes im Miesbacher Landratsamtes. Das könne sich dann aber über Jahre hinziehen.

Unfallkommission legt Drei-Jahres-Bilanz vor

Die Unfallkomission besteht aus Vertretern des Landratsamtes, der Polizei und des Staatlichen Bauamtes. Alle drei Jahre berichtet die Kommission über ihre Arbeit. Die Kommissionen wurden vor 18 Jahren eingerichtet. In Bayern gibt es 107 Kommissionen.