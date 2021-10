Unfallklinik Murnau: Hilfe bei Post-Covid-Syndrom

"Sit-to-Stand" – ein typischer Fitnesstest. Eine Minute lang aus dem Sitzen aufstehen so oft es geht. Monika Auer ist seit mehreren Tagen zum Post-Covid-Check in der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik in Murnau. Die 54-Jährige kämpft hörbar mit der Luft und ist selbst überrascht, wie sehr sie der simple Test fordert. 20 Mal hat sie das Aufstehen aus dem Sitzen geschafft, in ihrem Alter sollten es mehr als 35 Mal sein. Doch ihr Körper ist einfach noch zu schlapp.

Corona-Infektion liegt eineinhalb Jahre zurück - Folgen noch heute

Monika Auer ist eine der ersten Patientinnen im Post-Covid-Programm. Zehn Tage lang wird sie stationär durchgecheckt, um die beste Therapie zu finden. Vor eineinhalb Jahren hatte sich Monika Auer auf einer Dienstreise mit Corona angesteckt. Anfangs zeichnete sich noch nicht ab, wie das Virus ihr Leben auf den Kopf stellt. Monika Auer berichtet BR24, dass sie keinen extremen Verlauf der Infektion empfunden habe. Sie habe weder Fieber, Husten noch Atemprobleme gehabt. Letzteres habe sich erst nach etwa vier Wochen eingestellt. Schon nach drei Treppenstufen sei ihr die Luft ausgegangen, erzählt Monika Auer.

Jeder Zehnte Corona Patient leidet unter Post-Covid Syndrom

Auch ständige Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Unkonzentriertheit plagen Monika Auer seitdem. Ob in der Arbeit oder in der Freizeit, nichts mehr ist seitdem wie es mal war. Ihre Lunge hat sich auch nach so langer Zeit nicht wieder erholt. Alles typisch auch für ein Post-Covid-Syndrom und die 54-Jährige ist kein Einzelfall, erklärt Dr. Andrea Fürst, Chefärztin der Neurologie in der BG Unfallklinik Murnau. Sie geht davon aus, dass jeder zehnte Corona-Patient mit Langzeitfolgen zu kämpfen hat. Fürst belegt das mit Zahlen. Bisher wurden 140.000 Corona-Fälle bei Ärzten, Pflegekräften und Angehörigen von Heilberufen in Deutschland registriert. Rund zehn Prozent klagen auch nach einem längeren Zeitraum über Beschwerden.

Unterschied Long-Covid und Post-Covid

Von Long-Covid spreche man wenn Patienten mehr als vier Wochen nach einer durchgemachten Infektion weiter an Problemen leiden, so Dr. Andrea Fürst. Post-Covid hingegen umfasst eine noch längere Zeitspanne. Das Post-Covid-Syndrom liege vor, wenn nach mehr als zwölf Wochen immer noch Beschwerden feststellbar sind. Jedoch gäbe es bisher keine tiefergehende Forschung. Die Berufsgenossenschaftliche Unfallkliniken sind deutschlandweit mit die ersten, die Therapie anbieten.

Post-Covid-Check und Sprechstunde

Die BG Unfallklinik Murnau beteiligt sich zusammen mit dem Klinikum Garmisch-Partenkirchen an einem neuen Programm für Post-Covid-Patienten. Zum einen gibt es eine Post-Covid-Sprechstunde. Darin prüfen Experten Befunde und geben Empfehlungen. Zum anderen bietet die Unfallklinik einen zehntägigen stationären Post-Covid-Check an. Hierbei arbeite ein Team aus diversen Fachrichtungen mit den Patienten. Neben Ärzten sind auch Therapeuten und Rehamanager involviert. Betroffene werden dabei komplett untersucht, so Dr. Fürst. Die Abklärung dauere bis zu 60 Stunden und gebe eine klare Perspektive. Neben Klinikaufenthalten geht es vor allem um spezielle Rehamaßnahmen.

Covid-Therapie bisher nur für berufsbedingte Erkrankung

Monika Auer hat Glück. Da sie sich nachweislich während der Arbeit angesteckt hat, übernimmt die Berufsgenossenschaft alle Kosten für den Post-Covid-Check. Vermutlich wird die 54-Jährige auch noch weitere Therapien brauchen, eine spezielle Reha zum Aufbau der Lungenfunktion stehe im Raum. Dies werde auch über die Berufsgenossenschaft gedeckt und auch gemanagt. Jedoch wer keine BG als Kostenträger habe, sei derzeit auf sich allein gestellt, so Dr. Andrea Fürst. Letztlich bleibe nur der Hausarzt als Anlaufstelle, der dann wiederum zu Spezialisten überweise. Da das Post-Covid-Syndrom derzeit noch nicht erforscht ist, gäbe es keine entsprechenden Richtlinien und auch natürlich auch nicht ausreichend Plätze für Therapie und Reha.

Lange Warteliste an der Unfallklinik Murnau

Auch in Murnau ist die Warteliste lang. Patienten für eine stationäre Aufnahme zum Post-Covid-Check könnten, erst wieder im Januar aufgenommen werden. Für die Sprechstunden gäbe es noch einige wenige Restplätze im Dezember, heißt es von einer Sprecherin der Unfallklinik. Aus Kapazitätsgründen werden sowieso nur berufsbedingte Erkrankungen in Murnau aufgenommen. Die Nachfrage nach einer Nachsorge sei aber immens, so Dr. Andrea Fürst. Es werde noch viel auf das Gesundheitssystem zukommen. Monika Auer ist jedenfalls dankbar, dass sich die Spezialisten um sie kümmern. Mit dieser Expertise hofft sie, Corona endgültig zu besiegen, nach mehr als eineinhalb Jahren.