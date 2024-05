Unfallklinik in Murnau abgeriegelt - Großeinsatz läuft

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert

Die Berufgenossenschaftliche Unfallklinik in Murnau ist derzeit abgeriegelt. Ein verdächtiges weißes Pulver sorgt für einen Großeinsatz. Mehrere Menschen kamen mit dem Pulver in Kontakt und sind in Quarantäne. Eine Person ist verstorben, ob das Pulver der Grund dafür ist, muss aber noch geklärt werden.

Person stirbt nach Streit in Klinik

Nach ersten Informationen soll es vor der Pflegeschule in Penzberg zu einem Streit gekommen sein. Dabei ist eine Person zusammengesackt und musste wiederbelebt werden. Unter Reanimationsmaßnahmen kam der Mann in die Unfallklinik nach Murnau. Dort verstarb er in der Notfallaufnahme. Da der Mann mit einem weißen Pulver kontaminiert war und auch in Penzberg dasselbe Pulver festgestellt wurde, kam es zum Großeinsatz. Spezialkräfte der Feuerwehr und Polizei rückten an.

Bislang noch keine Informationen zu weißem Pulver

Die Nothilfe wurde vorsorglich gesperrt und alle Pfleger und Ärzte, die mit dem Mann in Kontakt kamen, wurden isoliert. Derzeit ist unklar, ob der Mann eines natürlichen Todes starb oder ob das weiße Pulver eine Rolle spielte. Ein mobiles Speziallabor ist mittlerweile in der Unfallklinik in Murnau eingetroffen, um herauszufinden, worum es sich bei dem verdächtigen Pulver handelt. Trotz der Teilsperrung der Notaufnahme ist die Unfallklinik weiterhin in der Lage, Notfälle aufzunehmen, wie eine Sprecherin dem BR mitteilte.