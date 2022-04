Unfallflucht - 23-Jährige angefahren und liegen gelassen

Die Polizei geht von Unfallflucht aus: Zeugen haben in Schiltberg am frühen Samstagmorgen eine schwer verletzte junge Frau auf einem Gehweg entdeckt. Der hinzugezogene Notarzt konnte das Leben der 23-Jährigen nicht mehr retten. Wahrscheinlich, so heißt es von der Polizei, ist die Frau aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen von einem Auto erfasst worden. Der Fahrer ist dann offenbar von der Unfallstelle im Ortsteil Allenberg geflüchtet, teilte die Polizei mit.

Fahndung bislang erfolglos

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, aber auch die Suche mit einem Hubschrauber nach dem flüchtigen Fahrer blieb erfolglos. Ein Gutachter wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft hinzugezogen - er soll den Unfallhergang rekonstruieren. Die Polizei sucht weitere Zeugen.