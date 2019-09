Unfall nach Oktoberfest - Tourist rennt in Auto

Ein 41-jähriger Tourist aus Finnland wollte am Samstagabend vom Oktoberfestgelände zurück zu seinem Hotel gehen. Laut Polizei trat der Mann einfach ohne zu schauen auf die Straße und wurde dabei von einem Auto erfasst.

Gesundheitszustand des Mannes nicht bekannt

Ersthelfer und ein Rettungsteam waren schnell vor Ort. Wie die Berufsfeuerwehr München mitteilte, brachten die Rettungskräfte den Finnen in einen Schockraum in einer Münchner Klinik. Wie schwerwiegend seine Verletzungen sind, ist derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt jetzt zum genauen Unfallhergang.

Tödlicher Unfall an der Münchner S-Bahn

Erst am Freitag Abend kam es am S-Bahnhof Laim zu einem schweren Unfall. Ein 22- jähriger, französischer Oktoberfestbesucher wurde von einer S-Bahn mitgeschleift und verstarb wenig später im Krankenhaus.

Ins Gleisbett gestürzt und noch gerettet

Dank der schnellen Reaktion zweier Frauen ist ein Betrunkener am Samstag in München nicht von einer S-Bahn überfahren worden. Als der Mann ins Gleisbett stürzte, hielten die beiden sofort mit ausgebreiteten Armen den einfahrenden Zug an.

Bei einem Streit in einem Münchner Bahnhof hatte eine 18-Jährige einen Bekannten ebenfalls am Samstag so von sich weggeschubst, dass dieser ins Gleisbett fiel - wenige Sekunden vor dem Einfahren einer S-Bahn. Der Zug kam nach Angaben der Bundespolizei noch rechtzeitig zum Stehen. Es bestand keine Lebensgefahr für den 21-Jährigen.