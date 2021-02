Fußgänger knapp verfehlt: Unfall bei Autorennen in Nürnberg

Wie die Polizei mitteilte, waren bei dem illegalen Autorennen am späten Freitagabend ein hochmotorisierter weißer BMW M4 und ein VW Golf beteiligt. Demnach standen der BMW und der VW mit aufheulenden Motoren an einer roten Ampel am Splittertorgraben. Als die Ampel auf Grün schaltete, sollen beide Autos mit "maximaler Beschleunigung" die Straße in der Nürnberger Innenstadt entlanggefahren sein.

22-Jähriger BMW-Fahrer blieb unverletzt

Dabei brach das Heck des BMW aus, schleuderte nach links über eine Verkehrsinsel, erfasste ein Verkehrsschild und krachte daraufhin in ein im Gegenverkehr stehendes Fahrzeug, so die Polizei. Das Verkehrsschild flog demnach durch die Luft und verfehlte nur knapp einen Fußgänger. Der Fahrer des BMW, ein 22-Jähriger, blieb bei dem Unfall unverletzt und wurde noch am Unfallort von der Polizei angetroffen. Auch der Fahrer des am Unfall beteiligten Pkw blieb unverletzt. Der Fahrer des VW Golf konnte jedoch unerkannt entkommen.

Polizei sucht nach VW-Fahrer

Gegen den BMW-Fahrer wurde Anzeige wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens erstattet. Sein Führerschein und das Auto wurden eingezogen. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet oder Hinweise zum geflüchteten VW-Fahrer haben, sich unter der Telefonnummer 0911/65831530 zu melden. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.