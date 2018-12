vor etwa einer Stunde

Unfall mit vier Lkw: A73 bei Lichtenfels gesperrt

Bei einem schweren Unfall am Morgen sind auf der A73 bei Bad Staffelstein vier Lkw ineinander gefahren. Derzeit ist die Autobahn in Fahrtrichtung Nürnberg komplett gesperrt. Die Bergungsarbeiten dauern an, es kommt zu Verkehrsbehinderungen.