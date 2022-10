Unfall mit Todesfolge: Junger Autofahrer erhält Bewährungsstrafe

Vom Amtsgericht Gemünden ist ein 19-Jähiger aus Karlstadt wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung in drei Fällen zu einer Freiheitsstraße von 18 Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Außerdem musste er seinen Führerschein für ein Jahr abgeben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der damals 18-Jährige Ende August 2021 einen Unfall zwischen Stetten und Karlstadt verursacht hatte, bei dem sein 19-jähriger Beifahrer ums Leben gekommen war. Drei junge Frauen im Alter von 16, 17 und 18 Jahren auf der Rückbank wurden zum Teil schwer verletzt. Auf der regennassen Fahrbahn hatte der junge Fahrer die Kontrolle über sein Auto verloren. Laut einem im Gericht verlesenen Sachverständigengutachten war die Geschwindigkeit nicht den Wetterverhältnissen angepasst.

Auto kam bei regennasser Straße von der Fahrbahn ab

Das Auto war bei regennasser Fahrbahn aus einer Kurve geschleudert worden, gegen einen Baum geprallt und blieb an einem Hang liegengeblieben. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Wagen befreien. Die vier Mitfahrer befanden sich beim Eintreffen der Rettungskräfte noch im Fahrzeug. Weil das Auto an einem Hang stand, gestaltete sich die Rettung der Insassen besonders schwierig. Sie mussten mit teils schwerem Gerät aus dem Fahrzeugwrack geborgen werden, bevor sie vor Ort durch Notärzte behandelt werden konnten. Für einen 19-jährigen Mitfahrer kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.