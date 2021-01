Unfall mit Tanklaster - drei Verletzte

An einer Kreuzung bei Bruck in der Oberpfalz im Kreis Schwandorf sind am Freitagnachmittag zwei Lastwagen zusammengekracht. Wie die Polizei mitteilt, wurden drei Menschen leicht verletzt. Der Fahrer eines Lasters aus der Türkei hatte einem Gefahrgut-Transporter, der Propangas geladen hat, die Vorfahrt genommen. Der 44-Jährige hatte offenbar ein Stopp-Schild übersehen.

Tanklaster kippt in den Straßengraben

Der Fahrer des Gefahrgut-Transporter konnte nicht mehr bremsen oder ausweichen und rammte den türkischen Laster. In der Folge kippte der Gefahrguttransporter seitlich in den Straßengraben. Sowohl der Unfallverursacher als auch der Fahrer des Tanklastzugs und dessen Beifahrer wurden leicht verletzt. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht.

Tank hält dicht - dennoch aufwendige Bergung

Wie ein Sprecher der Polizei weiter mitteilte, blieb der Tank offenbar unbeschädigt, so dass bisher kein Gas ausgetreten ist. Die B85 musste bei Happach gesperrt werden. Die Bergungsmaßnahmen dürften sich laut Polizei noch hinziehen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 200.000 Euro.