Schulbus-Unfall in Ichenhausen: Neun Schüler verletzt

50 Schulkinder haben heute bei einem Schulbus-Unfall Glück im Unglück gehabt. Sie waren laut Polizei mit dem Bus in Ichenhausen unterwegs, als auf der Kreuzung an der B16 ein Autofahrer in die Seite des vorfahrtsberechtigten Schulbusses krachte. Der Fahrer hatte den Bus beim Abbiegen übersehen.

Mehrere Leichtverletzte

Die meisten Kinder konnten die Fahrt mit einem Ersatzbus fortsetzen. Neun Kinder sind nach Polizeiangaben leicht verletzt worden. Sie mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallverursacher und seine Beifahrerin wurden ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.