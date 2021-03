Unfall mit Schulbus in Lichtenfels: Autofahrerin schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Schulbus und einem Pkw in der Lichtenfelser Innenstadt ist am Freitagnachmittag eine Frau schwer verletzt worden. Drei Schulkinder erlitten leichte Verletzungen.

Autofahrerin missachtet Rotlicht

Wie die Polizei Lichtenfels mitteilt, sei die 59 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw die Mainau in Lichtenfels in Richtung eines Baumarktes gefahren. Sie wollte von dort aus den Kreuzungsbereich zum Bürgermeister-Dr.-Hauptmann-Ring geradeaus überqueren. Dabei missachtete sie das Rotlich einer Ampel. Als sie in den Kreuzungsbereich einfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit einem Schulbus, der aus Richtung Kösten stadteinwärts fuhr.

Unfallverursacherin eingeklemmt und schwer verletzt

Durch den heftigen Aufprall wurde die Frau in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Sie musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend kam sie schwer verletzt in ein Krankenhaus. Im Schulbus erlitten drei Kinder leichte Verletzungen und konnten an der Unfallstelle von ihren Eltern abgeholt werden, heißt es in der Mitteilung weiter.

40.000 Euro Schaden an Bus und Auto

An den Unfallfahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von etwa 40.000 Euro. Im Bereich um die Unfallstelle kam es zu teils starken Verkehrsbehinderungen unter anderem durch den Einsatz eines Rettungshubschraubers.