Unfall mit Schulbus bei Feldkirchen fordert vier Verletzte

Bei einem Unfall mit einem Schulbus sind am frühen Nachmittag nahe Gundhöring (Lkr. Straubing-Bogen) vier Personen verletzt worden, darunter zwei Schulkinder.

Bus hatte 16 Schulkinder an Bord

Wie die Polizei mitteilt, missachtete der Fahrer des Linienbusses mit 16 Schulkindern an Bord an einer Kreuzung die Vorfahrt einer 74-jährigen Autofahrerin. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß. Die 74-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus. Zwei Kinder im Bus und der Busfahrer wurden leicht verletzt. Sie wurden ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Vorübergehende Straßensperren

Das Auto hat einen Totalschaden, der Bus blieb laut Polizei aber fahrbereit. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 20.000 Euro. Wegen dem Unfall waren waren die Kreisstraßen SR2/SR23 bis etwa 14.45 Uhr gesperrt. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es laut Polizei aber nicht.