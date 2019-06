Unfall mit Pferdekutsche: Mindestens acht Verletzte

Mindestens acht Menschen, darunter vier Kinder, sind am Sonntag bei einem Unfall mit einer Pferdekutsche in Innenried bei Zwiesel leicht verletzt worden. Das gab heute die Polizei bekannt.

Pferd scheut plötzlich

20 Personen machten am Vormittag einen Ausflug mit einer zweispännigen Pferdekutsche. An einer Wiese scheute plötzlich eines der Pferde und zog die Kutsche vom Feldweg weg in den angrenzenden Wiesengraben. Dort blieb die Kutsche stecken. Acht Passagiere der Kutsche erlitten dabei Prellungen und Abschürfungen.

Erfahrener Kutscher

Der Gruppe gelang es jedoch, die Kutsche auf den Feldweg zurückzuschieben und bis zum nächstgelegenen Rettungstreffpunkt weiterzufahren. Dort wartete bereits der Rettungsdienst. Acht Menschen wurden ärztlich versorgt. Gelenkt hatte den Zweispänner ein 50-jähriger Kutscher, der als sehr erfahren gilt.