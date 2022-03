Unfall mit Militärkonvoi - Ermittlungen abgeschlossen

Im Fall des tödlichen Verkehrsunfalls auf der A3 bei Parsberg vor zweieinhalb Monaten zwischen einem Holzlaster und einem Militärkonvoi, sind die Ermittlungen der Polizei abgeschlossen. Zuerst hatte die Mittelbayerische Zeitung darüber berichtet.

Bremsspuren geben Aufschluss

Wie Jörg Zitzelsberger, der stellvertretende Stationsleiter der Autobahnpolizei Parsberg auf Anfrage des BR mitteilt, belegen Bremsspuren des Holzlasters den Unfallhergang. Der Zusammenstoß zwischen dem Sattelzug und den Militärfahrzeugen erfolgte demnach auf der rechten Fahrspur der A3. Zu diesem Ergebnis kommt auch ein Unfallgutachten.

Damit seien auch Aussagen von Soldaten widerlegt worden, die angaben, dass der Militärkonvoi ordnungsgemäß auf dem Seitenstreifen abgestellt worden war. "Ich will den Soldaten nichts Böswilliges unterstellen. Aufgrund der Länge der Fahrzeuge kann es auch sein, dass sie es nicht mitbekommen haben, dass sie noch ein Stück auf die Autobahn geragt sind", so Zitzelsberger.

Lastwagenfahrer telefonierte und wollte Notizen machen

Auch den Lastwagenfahrer könnte eine Mitschuld an dem Unfall treffen. Er war nachweislich durch ein Telefonat abgelenkt, so der stellvertretende Stationsleiter der Autobahnpolizei Parsberg. Er habe während der Fahrt mit einem Polizisten einer anderen Dienststelle in einer anderen Sache telefoniert und soll sich Notizen gemacht haben. Dann bracht das Telefonat plötzlich ab. Ob der Lastwagenfahrer eine Freisprecheinrichtung benutzt habe, kann nicht mehr geklärt werden.

Ungeklärt: deutsches oder amerikanisches Militärrecht?

Am 20. Dezember raste der Holzlaster in den Militärkonvoi. In der Folge brach ein Feuer aus. Der Lastwagenfahrer konnte erst nach Stunden tot geborgen werden. Auch mehrere Angehörige der US-Streitkräfte wurden verletzt. Der Konvoi war vom Truppenübungsplatz Hohenfels nach Grafenwöhr unterwegs. Als die Kolonne abriss, wollten die Soldaten auf die aufschließenden Fahrzeuge warten.

Der Unfallbericht der Polizei wird jetzt an die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth zur weiteren Prüfung weitergeleitet. Zuerst müsse jedoch die Zuständigkeit geklärt werden, also ob deutsches Recht oder amerikanisches Militärrecht angewendet wird, sagt Zitzelsberger. Bei Anwendung des deutschen Rechts wird dann geprüft, wer sich strafrechtlich für den Unfall verantworten muss.