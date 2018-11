Unfall mit Melonen-Laster auf der A3 bei Rohrbrunn

Auf der A3 im Spessart kommt es wohl noch den gesamten Vormittag über zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Aus noch ungeklärten Gründen ist gegen 3.20 Uhr ein LKW in Fahrtrichtung Nürnberg im Baustellenbereich ins Schleudern gekommen. Der Lkw geriet in die Mittelleitplanke und stürzte um. Dabei wurde der Lastwagen mit italienischer Zulassung so zerstört, dass die geladenen Melonen auf der Autobahn landeten.

Nach Lkw-Unfall: Vollsperrung auf der A3 im Spessart

Der LKW-Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und musste nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert werden. Wegen des Unfalls und der nötigen Aufräumarbeiten ist die Autobahn zwischen der Raststätte Spessart und Marktheidenfeld in beiden Richtungen gesperrt. Ein Bergungsunternehmen, die Autobahnmeisterei und die Baustellenfirma arbeiten auf Hochtouren, um die Straße wieder frei zu bekommen.

Baustellen-Abtrennungen bei Unfall zerstört

Das ursprüngliche Ziel, den Abschnitt zwischen Rohrbrunn und Marktheidenfeld gegen 9 Uhr wieder frei geben zu können, schaffen die Bergungsteams nicht. Zwar ist der umgestürzte Lastwagen inzwischen aufgestellt und die geladenen Melonen beseitigt. Bei dem Unfall im Baustellenbereich wurden aber auf zwei- bis dreihundert Metern die mobilen Baustellen-Abtrennungen, die sogenannten MiniGuards, zerstört. Die müssen nun beschafft und ausgetauscht werden.

Schwertransporter können Umleitung nicht nutzen

Wegen der Sperre haben sich Staus gebildet. Die Polizei bittet Autofahrer, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Schwertransporter können die Umleitung über die alte B8 nicht nutzen. Sie müssen einen geeigneten Parkplatz anfahren und dort die Dauer der Sperre abwarten.