Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der A96 vor München-Sendling

Unfall auf der A96 in München. Ein Großaufgebot an Polizei, Rettungsfahrzeugen und der Feuerwehr ist auf der Autobahn im Einsatz. 3 von 4 Fahrspuren sind zwischen Laim und Sendling gesperrt.

Mehrere Fahrzeuge am Unfall beteiligt

Am Morgen waren mindestens fünf Fahrzeuge in Fahrtrichtung München zusammengestoßen. Im Moment läuft der Verkehr langsam über die linke Spur an der Unfallstelle vorbei. Der Stau baut sich immer mehr auf und zieht sich bis Gräfelfing.