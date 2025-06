Unfall mit Linienbus in München: Kita-Gruppe an Bord

Bei einem Zusammenstoß eines Linienbusses mit einem Auto sind am Donnerstagmorgen im Münchner Osten mehrere Menschen verletzt worden, darunter auch Kinder. Nach Angaben eines Sprechers der Berufsfeuerwehr befand sich in dem Bus eine größere Kindergarten-Gruppe mit rund 30 Kindern sowie vier Betreuerinnen und Betreuern. Auch einige weitere Fahrgäste waren den Angaben zufolge an Bord. Der Bus war auf der Linie 194 in Richtung Riem unterwegs.

Wohl keine Schwerverletzten

Bei dem Unfall erlitten nach aktuellem Stand ein Kind aus der Gruppe, die Autofahrerin sowie eine weitere erwachsene Person Verletzungen, die eine Untersuchung im Krankenhaus erforderlich machten. Weitere Personen - darunter auch Kinder - wurden direkt vor Ort medizinisch versorgt. Über schwerwiegende Verletzungen lagen der Feuerwehr zunächst keine Erkenntnisse vor.

Kinder mussten nach Unfall versorgt werden

Die unverletzten Kinder wurden in einem Großraum-Rettungswagen betreut. Mehrere Eltern holten ihre Kinder nach dem Einsatz vor Ort ab. Andere Kinder wurden durch die Feuerwehr in die Kita zurückgebracht.

Die Berufsfeuerwehr München war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Wie genau es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf.

Mit Informationen der dpa