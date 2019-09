Unfall mit Gefahrguttransporter: Stundenlange Sperrung der A99

Die Bergungsarbeiten nach dem Unfall auf der A99 bei München am Montagmittag sollten bis in die Nacht hinein andauern. Autofahrer wurden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Wie lange die Sperrung in Richtung Nürnberg noch andauern sollte, war am späten Abend unklar.

Lkw-Fahrer schwer verletzt

Gegen 13.30 Uhr war der Fahrer eines Gefahrguttransporters kurz nach der Anschlussstelle Haar in Fahrtrichtung Nürnberg auf einen vor ihm fahrenden Lkw aufgefahren. Dieser schob drei weitere vor ihm fahrende Lkw aufeinander und schleuderte in die Mittelleitplanke. Auch ein Kleintransporter und ein Auto waren beteiligt.

Der Fahrer des Gefahrgut-Lkw wurde in seinem stark deformierten Führerhaus eingeklemmt und kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Über 100 Helfer im Einsatz

Durch den Aufprall wurden Fässer mit Epoxidharz teilweise beschädigt. Giftiger Dampf trat aus. Die Feuerwehr konnte sich der Unfallstelle deswegen nur mit Atemschutz nähern.

Insgesamt waren über 100 Feuerwehrleute und Sanitäter im Einsatz, das Technische Hilfswerk unterstützte die Bergung mit schwerem Gerät.