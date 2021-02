Unfall mit Gefahrguttransporter auf der A3

Ein Lieferwagen ist am Mittwochmorgen auf der A3 an der Abfahrt Wörth an der Donau/Wiesent im Landkreis Regensburg auf einen Lastwagen aufgefahren. Der Fahrer des Lieferwagens wurde laut Polizei leicht verletzt.

Leicht radioaktives medizinisches Material

Da an dem Kleintransporter eine Warntafel für radioaktive Ladung zu sehen war, rückte die Feuerwehr mit einem Spezialfahrzeug an. Wie sich herausstellte handelte es sich um leicht radioaktives medizinisches Material zur Krebsbehandlung für ein Krankenhaus. Eine Spezialfirma aus Straubing übernahm den Weitertransport.