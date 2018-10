Unfall mit Feuerwehr-Einsatzfahrzeug

Unsanft endete die Fahrt eines Einsatzwagens der Nürnberger Berufsfeuerwehr heute Morgen (27.10.2018). Mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn wollte das Fahrzeug vom Sterntor kommend auf den Frauentorgraben abbiegen. Ein seitlich ankommender PKW fuhr in das Einsatzfahrzeug.

Feuerwehrauto kippt um

Durch den seitlichen Aufprall geriet das Feuerwehrfahrzeug so in Schräglage, dass es umkippte. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. Auch der 58-jährige PKW-Fahrer erlitt Verletzungen. An den Unfallfahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro. Die Fahrbahnen rund um den Frauentorgraben mussten komplett gesperrt werden. Es kommt nach wie vor zu massiven Verkehrsbehinderungen.