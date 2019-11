Unfall mit drei Toten: Vier Jahre Haft für SUV-Raser

Im Prozess am Amtsgericht München gegen einen SUV-Fahrer, der an einer Kreuzung in München mit seinem Auto in einen Kleinwagen gerast war, haben die Richter den Angeklagten zu einer vierjährigen Haftstrafe verurteilt. Außerdem verfügte das Gericht, dass der 62-Jährige nie wieder einen Führerschein haben darf. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Forderung der Staatsanwaltschaft: drei Jahre Haft

Das Gericht sprach den Angeklagten wegen fahrlässiger Tötung schuldig. Beim Strafmaß übertraf der Richter die Staatsanwaltschaft, die drei Jahre Haft gefordert hatte. Der Verteidiger hatte für eine Bewährungsstrafe plädiert.

Der angeklagte 62-Jährige sagte in dem Prozess selbst nicht aus, sein Anwalt entschuldigte sich zu Beginn der Verhandlung aber stellvertretend bei den Opfern.

Auto rammte Kleinwagen von hinten

Der Unfall ereignete sich am 16. September 2017 auf der Wasserburger Landstraße, einer mehrspurigen Ausfallstraße im Münchner Osten. Eine 68-Jährige Französin, ihre beiden Kinder und der Freund der Tochter waren mit einem Mietwagen unterwegs zu einer Geburtstagsfeier. Extra deswegen waren sie nach Deutschland gekommen.

An einer Ampel, als sie mit ihrem Opel Corsa gerade erst wieder anfahren wollten, fuhr der damals 60-Jähriger aus dem Landkreis Ebersberg von hinten mit einem schweren BMW X5 auf – mit fast 130 Stundenkilometern. Erlaubt wären an der Stelle nur 50 km/h.

Drei Tote bei Raserunfall

Der Corsa wurde über die Kreuzung geschleudert und fing Feuer. In dem Wrack starben drei Menschen. Nur die 68-Jährige überlebte mit schwersten Verletzungen, von denen sie sich bis heute nicht erholt hat.