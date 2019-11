Unfall mit 14 Fahrzeugen auf der A3 bei Rohrbrunn

Zehn Autos und vier Lkw haben am Dienstagabend für einen größeren Verkehrsunfall auf der A3 bei Rohrbrunn gesorgt. Wie die Kreisbrandinspektion Aschaffenburg mitteilt, ereignete er sich in Fahrtrichtung Würzburg zwischen den Anschlussstellen Waldaschaff und Weibersbrunn.

Unfallstelle zieht sich über mehrere hundert Meter

Laut Kreisbrandinspektion standen die 14 Fahrzeuge über eine Länge von mehreren hundert Metern über alle Fahrspuren der A3 verteilt. Sie waren zum Teil massiv beschädigt. Glücklicherweise seien dabei allerdings nur zwei Personen leicht verletzt worden, heißt es. Durch den Unfall hatten sich außerdem Fahrzeugtrümmer und ausgelaufene Betriebsstoffe über die gesamte Einsatzstelle verteilt. Die Autobahn musste mehr als eineinhalb Stunden lang gesperrt werden, bis die Polizei den linken Fahrstreifen wieder für den Verkehr freigeben konnte. Zur Unfallursache ist noch nichts bekannt.

Schlecht gebildete Rettungsgasse verzögert Rettung

Probleme gab es den Angaben zufolge außerdem durch eine schlecht gebildete Rettungsgasse. Dadurch sei es für die anrückenden Rettungskräfte schwierig gewesen an die Unfallstelle zu kommen. Die Reinigungsarbeiten waren gegen 20 Uhr beendet. Die Feuerwehren Waldaschaff und Weibersbrunn waren mit acht Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort. Als die Einsatzkräfte schon auf der Rückfahrt waren, ereignete sich kurz vor der Anschlussstelle Rohrbrunn in Fahrtrichtung Würzburg ein erneuter Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Dort waren die Feuerwehren noch bis in die Nacht hinein mit Aufräumarbeiten beschäftigt.