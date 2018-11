Unfall in Töpen: Eine Tote und mehrere Schwerverletzte

Eine 70 Jahre alte Frau aus Thüringen ist am Montagabend nach einem schweren Verkehrsunfall nahe Töpen im Landkreis Hof gestorben. Ihr Wagen war laut Polizei mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Drei weitere Menschen kamen mit teils schwersten Verletzungen in Krankenhäuser.

Auf Gegenfahrbahn gekommen

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 26 Jahre alter Audifahrer in einer Kurve der Bundesstraße bei Töpen aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem Auto der 70-Jährigen kollidiert. Beide Fahrzeuge landeten abseits der Fahrbahn.

Vollsperrung für Bergungsarbeiten

Trotz der Bemühungen des Notarztes verstarb die 70-jährige Fahrerin noch an der Unfallstelle, so die Polizei. Ihre Beifahrerin kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 26-jährige Fahrer des anderen Fahrzeugs sowie sein 30 Jahre alter Beifahrer wurden schwer verletzt.

Der bei dem Unfall entstandene Schaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt. Die Straße war für Bergungsarbeiten mehrere Stunden lang voll gesperrt.