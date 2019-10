Unfall in Straubing: Motorrad über Leitplanke geschleudert

Nach einem schweren Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in Straubing schwebt ein 28-jähriger Motorradfahrer in Lebensgefahr. Wie die Polizei Straubing mitteilt, hatte ein 64-jähriger Autofahrer das herannahende Motorrad übersehen. Der Ford-Fahrer wollte auf den Alfred-Dick-Ring einbiegen. Der Motorradfahrer war mit seiner Kawasaki auf der Vorfahrtsstraße. Dort gilt Tempo 70. Wer wie schnell unterwegs war, muss unter anderem ein Gutachter klären.

Motorradfahrer über Leitplanke geschleudert

Durch den Aufprall wurde der Motorradfahrer über die Leitplanke in einen Graben geschleudert. Er blieb dort laut Polizei schwerstverletzt liegen Ein Hubschrauber brachte ihn in eine Klinik.

Der Alfred-Dick-Ring war mehrere Stunden gesperrt. Eine erste Schätzung des Sachschadens beläuft sich auf 30.000 Euro.