Unfall in Röttingen: Seniorin stirbt im Krankenhaus

Wie bereits berichtet, hatte sich der Unfall am Donnerstagnachmittag in der Strüther Straße in Röttingen ereignet. Die Seniorin war aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen kollidierte in einem terrassenförmig angelegten Vorgarten mit mehreren Felsbrocken. Danach schleuderte das Auto auf ein benachbartes Feld und blieb dort auf dem Dach liegen.

Seniorin stirbt am Folgetag im Krankenhaus

Einsatzkräfte der Feuerwehr Röttingen schnitten die 79-Jährige aus dem Fahrzeugwrack. Die Seniorin aus dem Landkreis Würzburg wurde unter Reanimationsmaßnahmen in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag die Frau am Freitag ihren schweren Verletzungen.