Unfall in Regensburg - 60-Jähriger schwer verletzt

Ein 60-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag in Regensburg gegen einen Laternenmast gefahren. Wie die Polizei mitteilt, wurde er schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Demnach prallte der Mann in seinem Auto aus bislang unbekannter Ursache und offenbar ohne Fremdeinwirkung um Mitternacht gegen den Mast.

Reanimation am Unfallort

Der Fahrer wurde noch am Unfallort reanimiert. Laut eines Polizeisprechers können gesundheitliche Gründe als Auslöser für den Unfall derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die genauen Umstände sind allerdings noch nicht geklärt. Weitere Verletzte soll es nicht gegeben haben.