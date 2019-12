Unfall in Nürnberg: Auto erfasst Fußgänger

Der Unfall ereignete sich um kurz vor 21 Uhr an der Rothenburger Straße in Nürnberg. Die junge Frau und der Mann wollten einen Fußgängerüberweg überqueren. Nach ersten Erkenntnissen hatten sie eine rote Ampel. Zur selben Zeit war eine 56 Jahre alte Frau mit ihrem Auto auf der Straße in Richtung Oberasbach unterwegs.

Fußgänger waren dunkel gekleidet

Der Wagen habe die beiden dunkel gekleideten Fußgänger erfasst, teilte die Polizei mit. Der junge Mann wurde bei dem Unfall verletzt und mit dem Rettungsdienst zur Beobachtung in eine Klinik gebracht. Seine Begleiterin zog sich leichte Verletzungen zu. Die Verkehrspolizei Nürnberg nahm den Unfall auf. Während dieser Zeit war die Rothenburger Straße stadtauswärts gesperrt.