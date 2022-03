Unfall in Niedernberg: Stahlträger durchbohrt Windschutzscheibe

Der Unfall ereignete sich gegen 22.30 Uhr in der Ortsdurchfahrt von Niedernberg (Landkreis Miltenberg): Ein 24-Jähriger aus dem Landkreis Miltenberg war mit seinem BMW in Richtung Großwallstadt unterwegs. Das laut Polizei wohl mit überhöhter Geschwindigkeit fahrende Auto kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte in eine Bushaltestelle.

Stahlträger reißt Lenkrad ab

Dabei riss ein Stahlträger der Bushaltestelle aus seiner Verankerung im Boden, durchschlug die Windschutzscheibe auf der Fahrerseite und riss das Lenkrad des Wagens ab. Ob der 24-jährige Fahrer vom Stahlträger getroffen wurde, ist laut Polizei unklar. Der Wagen touchierte danach eine Hauswand und kam an ihr zum Stehen.