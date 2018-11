02.11.2018, 12:45 Uhr

Unfall in Neufahrn: Wer sind die drei Toten?

Drei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall an Allerheiligen in Neufahrn (Lkr. Landshut) in ihrem Auto verbrannt. Noch immer steht nicht fest, wer die Insassen waren. Jetzt soll eine Obduktion durchgeführt werden.