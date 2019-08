Unfall in München: Ehepaar fährt mit Auto in die U-Bahn

Beim Münchner Marienplatz ist ein französisches Ehepaar mit dem Auto teilweise in einen U-Bahnaufgang gestürzt. Offenbar waren die Urlauber aus Auxerre in Frankreich einer vermeintlichen Parkplatzbeschilderung gefolgt. So steuerten sie ihren Wagen beim Feinkosthaus Dallmayr hinter dem Münchner Rathaus auf den Marienhof, wo der U-Bahn-Aufgang unter dem Infopavillon zum Bauprojekt 2. Stammstrecke steht.

Das war den Franzosen sehr peinlich

Das Auto stürzte acht Stufen die Treppe hinunter, blieb dann aber hängen. Die Münchner Feuerwehr musste zur Bergung anrücken. Das Auto war anschließend immer noch fahrbereit. Glücklicherweise war kein Passant in der Nähe, so blieben Menschen unverletzt. Auch das Rentnerehepaar ist bis auf den Schock wohlauf. Die Frau wollte kein Interview geben, die ganze Sache war den Gästen aus Frankreich sehr peinlich. Der Mann gab, er sei von der Sonne geblendet worden und deswegen habe er zu spät reagiert.