Unfall in Landshuter Josef-Deimer-Tunnel: Zwei Verletzte

Bei der Kollision zweier Autos im Josef-Deimer-Tunnel sind am Dienstagmittag in Landshut zwei Frauen verletzt worden. Der Tunnel musste für rund zwei Stunden komplett gesperrt werden: Die Folge war ein Verkehrschaos in der Landshuter Innenstadt.

Frontalkollision in Tunnelröhre

Ersten Angaben zufolge stießen die beiden Autos im Tunnel nahezu frontal zusammen, nachdem eine 40 Jahre alte Straubingerin auf die Gegenfahrbahn geraten war. Sie und die 62 Jahre alte Fahrerin des zweiten Wagens wurden verletzt. Beide kamen ins Krankenhaus, eine der Frauen klagte über Schmerzen im Wirbelsäulenbereich.

Tunnelsperre wirkt sich länger aus

Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Polizei geht davon aus, dass sich das Verkehrschaos nach der Wiederöffnung des Tunnels erst allmählich auflöst. Autofahrern wurde geraten, den Bereich weiträumig zu umfahren.