Unfall: Autofahrer stirbt, Lkw-Gespann landet im Graben

Es ist Dienstagnachmittag, am hellichten Tag, als ein Autofahrer auf der Staatsstraße von Munningen nach Wenningen im Landkreis Donau-Ries unterwegs ist. Plötzlich und aus bisher ungeklärter Ursache gerät sein Fahrzeug laut Polizei auf die Gegenfahrbahn. Dort ist zu dieser Zeit ein Sattelauflieger unterwegs, also ein Gespann, das einen 7,5-Tonnen-Lkw geladen hat. Das Auto von der Gegenspur prallt frontal in das Gespann, die Wucht reißt die Ladung in den Graben.

Ein Toter, zwei Verletzte

Für den Autofahrer kommt jede Hilfe zu spät: Er erliegt noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Mehr Glück haben die beiden Insassen des Lkw-Gespanns: Sie landen zwar im Graben, können aber mit mittelschweren Verletzungen aus dem Wrack geborgen und ins Nördlinger Krankenhaus eingeliefert werden. Ein Gutachter soll jetzt klären, warum der Autofahrer auf die Gegenfahrbahn geriet, die Staatsanwaltschaft hat die Fahrzeuge sichergestellt. Die Staatsstraße war bis 19 Uhr gesperrt.