Unfall in der Starzlachklamm: Ermittlungen gegen Veranstalter

Heftiger Regen am Samstagnachmittag im Oberallgäu: Die Starzlach war daraufhin so schnell und stark angeschwollen, dass eine junge Frau und zwei Männer, die eine geführte Canyoning-Tour durch die Starzlachklamm machten, von den Fluten abgetrieben wurden. Die beiden 31- und 49-jährigen Männer wurden noch am Samstag von den Einsatzkräften verletzt gefunden und gerettet. Wegen der beginnenden Dunkelheit musste die Suche nach der Frau abgebrochen werden. Ihr lebloser Körper wurde am Sonntagvormittag in der Klamm gefunden.

Polizei ermittelt gegen Tourguide und Veranstalter

Für die Polizei, die jetzt ermittelt, stellen sich viele Fragen: Was genau ist vor Ort passiert, hat der Tourguide in der Situation richtig reagiert, haben der Guide und der Veranstalter die Wetterlage richtig eingeschätzt und konnten sie das aufgrund der Informationen überhaupt? Darüber hinaus ist zur Zeit noch unklar, ob und wie der Tourguide für seine Aufgabe ausgebildet war. Grundsätzlich gibt es dafür in Deutschland keine Regelung. Allerdings haben sich etliche Allgäuer Anbieter freiwillig verpflichtet, nur qualifiziertes Personal einzusetzen.

War das Unwetter vorhersehbar?

Die zuständige Leitstelle der Feuerwehr in Kempten erklärte dazu, sie habe keine Vorab-Warnung über Starkregen erhalten und deshalb auch keine Warnung über Apps wie Katwarn weitergegeben. Vom Deutschen Wetterdienst war allerdings eine Unwetterwarnung für den betreffenden Nachmittag für den Raum Sonthofen ausgegeben worden. Aber gerade in den Bergen ist es extrem schwierig, solche verhältnismäßig kleinen Wetterzellen genau zu verorten. Wetterexperten sind sich einig: Hätte es nur wenige Kilometer im nächsten Tal so stark geregnet, hätte man das an der Starzlach wohl kaum bemerkt. Bei einem Starkregen wie am Samstag werden aber auch aus so vermeintlich harmlosen Gebirgsbächen wie der Starzlach rasend schnell reißende Flüsse – in diesem Fall mit tödlichen Folgen. Am Samstag war die Starzlach um 15 Uhr noch mit 0,1 Kubikmeter Wasser dahingeplätschert, eine Stunde später waren es schon 2,6 Kubikmeter, die durch den Tobel gerauscht sind.

Canyoning: immer wieder schwere Unfälle

Die Starzlachklamm im Oberallgäu gilt als Hotspot für Canyoning: Abenteuerliche Touren durch eine Schlucht mit Abseilen, Klettern, Springen, Rutschen und Schwimmen. Mehrere Veranstalter bieten dort geführte Touren an. Am Samstagnachmittag dürften an die 60 bis 70 Menschen an oder in der Klamm unterwegs gewesen sein, sagte der Polizeisprecher. Bei der alpinen Einsatzgruppe des Polizeipräsidiums in Kempten gibt es inzwischen zwei Canyoning-Sachbearbeiter. Beim Canyoning kommt es immer wieder zu schweren Unfällen. Das schlimmste Unglück geschah 1999 im Berner Oberland: 21 Menschen wurden getötet, als der Saxetbach bei Interlaken nach einem Sommergewitter plötzlich anschwoll und eine Canyoning-Gruppe mit sich riss.