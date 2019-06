Unfall in Burlafingen: Wählte der Todesfahrer den Notruf?

Nach ersten Erkenntnissen hatte der 20-Jährige bereits auf der Straße gelegen, als er vom Fahrzeug des 32-Jährigen Fahrers erfasst wurde. Er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Das Opfer war wohl auf dem Heimweg von einem Dorffest im Neu-Ulmer Ortsteil Burlafingen.

Am Sonntag gegen 3.30 Uhr schließlich habe ein Notruf die Polizeieinsatzzentrale in Kempten erreicht. Der Anrufer berichtete demnach von einem leblos wirkenden Mann, der auf der Kreisstraße liege. Obwohl sofort die Neu-Ulmer Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert wurden, starb der Mann laut Polizei noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen.

Keine Hinweise auf Alkohol oder Drogen

Der Fahrer, der ihn mit seinem Auto erfasst hatte, sei zunächst nicht bekannt und daher flüchtig gewesen. Am Sonntag habe man dann erneut den Mann kontaktiert, der den Notruf abgesetzt hatte. Während der Befragung hat sich laut Polizei ein Tatverdacht ergeben und sein Fahrzeug wurde genau untersucht.

Dabei stellten die Beamten Spuren am Fahrzeug fest, "welche auf eine Beteiligung am Verkehrsunfall schließen lassen". Dennoch habe der Mann mutmaßlich darüber hinweggetäuscht und die Unfallstelle verlassen. "Hinweise auf eine Alkohol- oder Drogenbeeinflussung" lägen bei dem Mann bislang nicht vor.

Ermittlung wegen fahrlässiger Tötung und Fahrerflucht

Die Staatsanwaltschaft Memmingen ordnete die Obduktion des Verstorbenen an, die am Dienstag durchgeführt werden soll. Ein unfallanalytisches Gutachten ist laut Polizei in Arbeit, werde aber noch einige Wochen in Anspruch nehmen. Die Polizei Neu-Ulm und die Staatsanwaltschaft Memmingen ermitteln gegen den 32-jährigen Autofahrer wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und der Verkehrsunfallflucht.