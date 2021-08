Unfall in Bad Brückenau: 25-jähriger Motorradfahrer verunglückt

Nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei Bad Brückenau war am Sonntag gegen 18.30 Uhr eine 51-Jährige aus dem Landkreis Fulda mit ihrem Opel auf der B 286 unterwegs. Sie wollte nach links auf die A7 in Richtung Kassel abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Motorrad, das auf der Bundesstraße in Richtung Bad Brückenau fuhr, so die Polizei.

Motorradfahrer an Unfallstelle gestorben

Der 25-jährige Motorradfahrer, ebenfalls aus dem Landkreis Fulda, starb noch an der Unfallstelle. Die Pkw-Fahrerin stand unter Schock und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Neben ihr wurde auch die Lebensgefährtin des Verstorbenen vom Rettungsdienst versorgt. Sie war zwar nicht unmittelbar in den Verkehrsunfall verwickelt, jedoch mit ihrem eigenen Motorrad gemeinsam mit dem 25-Jährigen auf Tour.

Polizei Bad Brückenau führt Ermittlungen zum Unfallhergang

Wie die Polizei mitteilte wurden beide beteiligten Fahrzeuge von Abschleppunternehmen geborgen. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst befanden sich ein Notarzt, ein Kriseninterventionsteam, die Freiwilligen Feuerwehren Bad Brückenau und Volkers vor Ort. Auch ein Rettungshubschrauber war an der Unfallstelle gelandet. Die B 286 blieb für die Dauer der Unfallaufnahme und der erforderlichen Bergungsarbeiten komplett gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang werden von der Polizei Bad Brückenau geführt.