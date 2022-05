Unfall in Ansbach: Dreijährige im Fahrradanhänger verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in der Würzburger Landstraße in Ansbach ist am Freitag ein dreijähriges Mädchen in einem Fahrradanhänger leicht verletzt worden.

Autofahrerin übersieht Radfahrer mit Anhänger

Nach Angaben der Polizei hatte eine 59-jährige Autofahrerin den Fahrradanhänger übersehen, als sie aus der Ausfahrt eines Autohauses fuhr. Sie stieß gegen den Anhänger und das Gefährt kippte um. Das Mädchen darin wurde leicht verletzt und erlitt einen Schock. Der 33-jährige Vater, der mit dem Anhänger auf dem Fahrradweg unterwegs war, blieb unverletzt. Er ging sicherheitshalber mit seiner Tochter zum Kinderarzt. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.