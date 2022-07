Unfall im Party-Doppeldeckerbus: Polizei ermittelt gegen Fahrer

Eine Feier auf dem Deck eines offenen Partybusses ist am Freitagabend für einen 27-Jährigen mit schweren Verletzungen zu Ende gegangen. Der Partygast stand während der Fahrt mit dem Doppeldeckerbus von seinem Sitz auf und prallte in Steinberg am See im Landkreis Schwandorf gegen eine niedrige Autobahnbrücke. Nun hat die Polizei Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Busfahrer eingeleitet.

Warnschilder: Aufstehen verboten

Inwieweit der 57 Jahre alte Fahrer an dem Unfall beteiligt sein könnte, ist noch unklar. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge, war es den Gästen verboten, während der Fahrt aufzustehen. Es gab schriftliche Warnhinweise im Partybus. Der 27-Jährige hatte sich offenbar über diese Auflagen hinweg gesetzt.

Gäste und Busfahrer erlitten Schock

Nach dem Zusammenstoß mit der Betonbrücke wurde der junge Mann schwer verletzt mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Gäste der insgesamt zwölfköpfigen Gruppe erlitten laut Polizei einen Schock. Auch der Busfahrer musste wegen eines schweren Schocks behandelt werden.

Rundfahrten mit Partybus im Kreis Schwandorf

Zum Teil seien die Businsassen alkoholisiert gewesen, so eine Sprecherin der Polizei. Ob auch der Verunglückte Alkohol getrunken hatte, ist nicht bekannt. Der Partybus war am Freitag gegen 22.15 Uhr von Steinberg am See in Richtung Schwandorf unterwegs. Wie lange die Fahrt bereits andauerte, konnte die Polizei nicht sagen. Das Unglück passierte an der Unterführung der A93. Die Ermittlungen dauern an.