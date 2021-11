Unfall im Nebel: Fahrer eingeklemmt und schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagmorgen gegen 08.30 Uhr auf der Giebelstädter Steige der B19 bei Würzburg. Nach aktuellem Kenntnisstand war ein Kleintransporter bei dichtem Nebel in den Gegenverkehr geraten und dabei mit einem Mercedes kollidiert. Der PKW schleuderte in einen Graben. Ein weiteres Auto prallte auf das Fahrzeug im Graben.

Trümmerfeld mit mehreren Verletzten

"Den eintreffenden Einsatzkräften bot sich im Nebel ein Trümmerfeld mit mehreren verunfallten Fahrzeugen", teilte die Berufsfeuerwehr Würzburg mit. Die Feuerwehrkräfte mussten den Fahrer des Kleintransporters mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeugwrack bergen. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die beiden PKW-Fahrer wurden leicht verletzt.

Treibstoff ausgelaufen

Warum der Kleintransporter in den Gegenverkehr geraten war, ist bislang noch unklar, so die Polizei. Die Giebelstädter Straße war für mehrere Stunden in beiden Fahrtrichtungen gesperrt, weil in Folge des Unfalls Treibstoff auslief. Stadtwerke und das Wasserwirtschaftsamt waren vor Ort, um mögliche Verunreinigungen zu überprüfen.