Unfall im Freizeitpark: Kartbahn weiterhin stillgelegt

Die Kartanlage im Churpfalzpark Loifling, auf der sich am Freitagnachmittag ein sechsjähriger Bub leicht verletzt hat, ist weiterhin vorläufig stillgelegt. Die Sperre sei eine reine Vorsichtsmaßnahme, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Cham am Montag. Momentan sei es noch zu früh, um sagen zu können, ob die Anlage tatsächlich technische Mängel hat.

Genauer Unfallhergang noch nicht geklärt

Die Eltern - eine Urlauberfamilie - hatten der Bahn nach dem Unfall Mängel unterstellt, so der Polizeisprecher. Die Polizeistreife habe dann die Staatsanwaltschaft eingeschaltet, die einen Sachverständigen holen ließ. Die Polizei will dazu aber momentan noch keine Details nennen. Sie will jetzt eventuell noch den TÜV oder eine andere Fachstelle einschalten.

Im Moment werde die Verletzung des Sechsjährigen nur als Unfall geführt. Es gebe bisher keine Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Betreiber. Noch nicht endgültig geklärt ist auch der genaue Unfallhergang, so der Polizeisprecher. Der verletzte Bub hatte bei dem Unfall eine Platzwunde am Knie davongetragen und war ambulant im Krankenhaus behandelt worden.

Betreiber findet Sperre nicht "gerechtfertigt"

Nach Angaben des Churpfalzpark-Betreibers Joachim Muth haben die Eltern des Kindes den Rettungsdienst gerufen, was er für "überzogen" hält. Er findet auch die Sperre der Kartbahn nicht gerechtfertigt, sagte Muth am Montag dem BR. Die Eltern hätten in dem Fall die Aufsichtspflicht und müssten entscheiden, ob ihr Kind bereits allein in einem Elektroauto der Bahn fahren könne. Der Bub habe den Wagen aber nicht beherrscht und sei gegen die Bande gefahren. Er sei angeschnallt gewesen und habe auch einen Helm getragen. Entgegen einer ersten Polizeimeldung sei der Bub nicht herausgeschleudert worden, versicherte Joachim Muth.

Er bestreitet, das die Kartanlage technische Mängel hat. Der Sachverständige habe bei der Blechabdeckung der Bahn einen scharfkantigen Rand festgestellt und eventuelle Gefahren durch die Elektrobatterie der Go-Kart-Autos. Das stimme jedoch beides nicht, so Muth. Er hat sich inzwischen an das Bauamt im Landratsamt gewendet, um die Anlage überprüfen zu lassen. Der Betreiber will erreichen, das die Kartbahn bald wieder geöffnet wird.