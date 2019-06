Der Neunjährige Junge lief zwischen dem Sprungbecken und dem Schwimmbecken am Beckenrand entlang, rutschte aus und fiel ins Becken, so die Polizei am Freitag. Dabei blieb der Junge mit dem Fuß zwischen Handlauf und Beckenrand stecken. Er quetschte sich den Oberschenkel und musste letztlich durch die Feuerwehr aus dieser Lage befreit werden. Der Junge erlitt nur leichte Verletzungen, wurde jedoch vorsorglich ins Krankenhaus zur Untersuchung gebracht, so die Polizei weiter.