Unfall im Badesee: 73-Jährige ertrinkt in Helmbrechts

Bei einem Badeunfall im Landkreis Hof ist am Donnerstagnachmittag eine 73 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Badegäste entdeckten den leblosen Körper im Naturfreibad in Helmbrechts und holten ihn aus dem Wasser, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Wie Sie einen Ertrinkenden erkennen, lesen Sie hier.

Frau stirbt nach Wiederbelebung im Krankenhaus

Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen der Badegäste und hinzugerufener Rettungskräfte verstarb die Frau in einer Klinik. Bislang lägen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Um die genaue Todesursache herauszufinden, ermittelt nun die Kripo Hof.

Fast 90 Prozent der Badeunfälle passieren in Seen

Bei dem Badeunfall handelt es sich um den ersten tödlichen in diesem Jahr in Oberfranken. Im vergangenen Jahr sind laut der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) in Deutschland mindestens 378 Menschen ertrunken. Davon kamen mindestens 335 Personen, rund 88 Prozent der Opfer, in Binnengewässern um. Der Grund: Nur vergleichsweise wenige Gewässerstellen werden von Rettungsschwimmern bewacht. Das Risiko, dort zu ertrinken, sei deshalb um ein Vielfaches höher als an Küsten oder in Schwimmbädern, heißt es von der DLRG.