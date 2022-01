Unfall bei Zirkusvorstellung: 10-Jährige verletzt

In Puchheim im Landkreis Fürstenfeldbruck hat sich am Samstagnachmittag bei einer Zirkusvorführung ein Unfall ereignet. Eine zehnjährige Akrobatin stürzte bei einer Luftakrobatiknummer ab. Sie kam mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik.