Unfall bei Weißenlohe: Auto und Zug kollidieren

Bei Weißenohe im Landkreis Forchheim hat an einem unbeschrankten Bahnübergang ein Zug ein Auto touchiert. Der 54-jährige Autofahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Nach Polizeiangaben hatte der Fahrer noch rechtzeitig gebremst, war dann aber schon so dicht an den Bahngleisen, dass der Zug das Auto streifte. Der Autofahrer kam vorsorglich in ein Krankenhaus.

Die Regionalbahn von Gräfenberg nach Nürnberg fuhr in die Haltestelle Weißenohe ein und konnte anschließend ihre Fahrt fortsetzen.