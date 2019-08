Unfall bei Warmensteinach: Ein Toter und eine Schwerverletzte

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 16.15 Uhr, als die Frau auf der Staatstraße (St2181) in Richtung Warmensteinach fuhr. Zur gleichen Zeit war der 78-Jährige mit seinem Wagen nach Weidenberg unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierten beide Fahrzeuge auf der kurvigen Strecke auf Höhe Brunnenhaus.

Tödlich verletzt

Der 78-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die 23-Jährige wurde mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, so die Polizei. Ein Sachverständiger hat den genauen Unfallhergang vor Ort untersucht.

Zeugen gesucht

Die Staatstraße war über mehrere Stunden komplett gesperrt. Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei Bayreuth-Land Zeugen. Sie können sich unter der Telefonnummer 0921/ 506-2230 bei den Beamten melden.