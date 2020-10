Unfall in Forchheim: getunter Audi fährt in Schuhgeschäft

In Forchheim ist ein Fahrzeug am Donnerstagabend frontal in die Schaufensterscheibe eines Schuhgeschäfts gefahren. Aus welchem Grund der Wagen die Scheibe durchbrach, ist noch nicht abschließend geklärt.

Treffen der Autotuning-Szene

Zuvor hatten sich laut Polizei etwa zehn Personen aus der Autotuning-Szene mit ihren Wagen auf dem Parkplatz vor dem Laden getroffen. Im weiteren Verlauf des Treffens fuhr eines der Autos dann in das Schaufenster des Einzelhandelsgeschäfts.

21-Jährige Frau schwer verletzt

Der Wagen erfasste dabei auch eine junge Frau, die sich ebenfalls vor dem Laden aufhielt. Die 21-Jährige wurde ins Innere des Geschäfts geschleudert und blieb dort schwer verletzt liegen. Sie wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr besteht laut Polizei aber nicht.

Angeblich technische Mängel am Fahrzeug

Gegenüber den Ermittlern machte der 35-jährige Fahrer des Wagens technische Mängel an seinem Pkw geltend. Die Beamten stellten das Fahrzeug zur weiteren Untersuchung sicher.