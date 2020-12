Unfall bei Trauerfeier: Opfer außer Lebensgefahr

Einem Sprecher der Polizeiinspektion Treuchtlingen zufolge wird derzeit ermittelt, wie es am Dienstag zu dem tragischen Unfall in Treuchtlingen im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen kommen konnte. Dort war nach einer Beerdigung im Ortsteil Windischhausen ein 87 Jahre alter Autofahrer in eine Trauergemeinde gefahren. Bei dem Unfall wurden zwei Frauen und zwei Männer verletzt, einer davon lebensgefährlich.

Mittlerweile ist der 59 Jahre alte Mann außer Lebensgefahr. Auch die beiden 54 und 57 Jahre alten Frauen und ein weiterer Mann haben das Krankenhaus inzwischen verlassen, hieß es auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks aus dem Polizeipräsidium Mittelfranken.

Suche nach Unfallursache

Nach Angaben der Polizei wird zudem derzeit untersucht, wie es zu dem Unfall kommen konnte. So wird untersucht, ob etwa schneenasse Schuhe den Unfall ausgelöst haben könnten. Die Straße an sich sei frei gewesen, allerdings sei der Friedhof noch teilweise schneebedeckt gewesen.

Fahrer unter Schock

Routinemäßig werde auch die Fahrtüchtigkeit des Unfallfahrers untersucht. Hinweise auf gesundheitliche Probleme des Fahrers liegen laut Polizei aber bislang nicht vor. Der 87 Jahre alte Autofahrer sei sehr langsam gefahren und nicht etwa in die Trauergemeinde hinein gerast, so der Sprecher weiter. Der Unfallfahrer blieb bei dem Unfall körperlich unverletzt, erlitt aber einen Schock.