Unfall bei Stockstadt: Anhänger mit Weihnachtsbäumen umgekippt

Ein 59-jähriger Autofahrer geriet Mittwochfrüh (15.12.2021) gegen 7.30 Uhr mit seinem Fahrzeuggespann, bestehend aus Auto und Anhänger, alleinbeteiligt auf der Bundesstraße 469 bei Stockstadt ins Schleudern. Der Anhänger kippte zunächst nach links und lag über die komplette Fahrbahnbreite hinweg auf der Seite. Beladen war der Anhänger mit rund 50 Tannenbäumen, schätzt die Polizei.

Rund 12.000 Euro Sachschaden

Das Auto drehte sich mitsamt Anhänger und kam entgegen der Fahrtrichtung an der linken Leitplanke zum Stehen. Der Fahrer wurde anschließend mit dem Verdacht einer Rippenprellung in ein Krankenhaus im Landkreis gebracht. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Straße war in Fahrtrichtung Seligenstadt bis etwa 10 Uhr komplett gesperrt. Die Feuerwehr Stockstadt war mit 15 Einsatzkräften vor Ort. Der verursachte Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 12.000 Euro.