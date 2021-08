Unfall bei Mistelgau: Autofahrer tödlich verunglückt

Ein 52 Jahre alter Autofahrer ist am frühen Samstagmorgen auf der Staatsstraße von Obernsees bei Mistelgau im Landkreis Bayreuth tödlich verunglückt. Er hatte mit seinem Wagen in einer langgezogenen Kurve einen Traktor überholt und ist mit einem entgegenkommenden Kastenwagen zusammengestoßen. Der 52-Jährige starb noch an der Unfallstelle, teilte die Polizei in Bayreuth mit.

Nach Unfall bei Mistelgau Rettungshubschrauber im Einsatz

Der Unfallgegner wurde schwer verletzt. Er zog sich einen Beinbruch zu und erlitt Prellungen am Oberkörper. Ein Rettungshubschrauber brachte den 51-Jährigen ins Klinikum Kulmbach. Der Fahrer des Traktors blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Gesamtschaden in Höhe von 10.000 Euro.